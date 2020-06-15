Москва, , 04:46 — REGNUM С 15 июня в московском метро откроются все вестибюли станций, ранее закрытые из-за снижения пассажиропотока. Об этом информирует пресс-служба метрополитена.

«25 вестибюлей метро, которые были закрыты из-за сниженного в период самоизоляции пассажиропотока, вновь откроют свои двери», — сообщается в пресс-релизе.

Также сообщается, что пассажиры смогут воспользоваться открытыми вестибюлями уже с 5:30 утра 15 июня.

Как сообщало 10 июня ИА REGNUM, согласно данным столичного департамента транспорта, загруженность метро составляет 55% относительно аналогичного периода прошлого года.

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