Москва, 15 июня 2020, 04:46 — REGNUM С 15 июня в московском метро откроются все вестибюли станций, ранее закрытые из-за снижения пассажиропотока. Об этом информирует пресс-служба метрополитена.
Также сообщается, что пассажиры смогут воспользоваться открытыми вестибюлями уже с 5:30 утра 15 июня.
Как сообщало 10 июня ИА REGNUM, согласно данным столичного департамента транспорта, загруженность метро составляет 55% относительно аналогичного периода прошлого года.
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