Сургут, Югра, , 04:42 — REGNUM В Сургуте (ХМАО), где детские площадки огорожены из-за карантинных мер по коронавирусу запретительными лентами, родители соорудили место для прогулки чад на крыше дома. Об этом сообщает «СургутинформТВ».

Такая площадка появилась на крыше магазина «Всё для дома», на Мелик-Карамова, 66. Здесь неизвестные лица поставили надувной бассейн и доску для рисования. На крышу дети выходят из окна второго этажа.

Жители Сургута отмечают, что подобные площадки не только несут опасность заражения детей в ходе совместных игр, но и падения с высоты, ведь данная площадка не огорожена.