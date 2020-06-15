Якутск, , 04:56 — REGNUM В Якутии единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей получит каждый выпускник школ республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Выплатами решили поддержать будущих абитуриентов в период эпидемии коронавируса.

Почти восемь тысяч одиннадцатиклассников получат по пять тысяч рублей из резервного фонда правительства Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в школах Калужской области учебный год завершился в мае, а в начале июня несколько школ поспешили приступить к выдаче выпускникам документов об образовании, ссылаясь на некое устное распоряжение профильного ведомства. Однако указания министерства о выдачи аттестатов выпускникам не было, и директора школ действовали самостоятельно.