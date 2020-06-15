Пекин, , 03:59 — REGNUM Китайский регулятор гражданской авиации приостановил рейсы из Дакки, столицы Бангладеш до Гуанчжоу на юге Китая после того, как у 17 пассажиров был выявлен COVID-19 на рейсе 11 июня, сообщает агентство Синьхуа.

Приостановка рейса CZ392 продлится до четырех недель начиная с 22 июня и стала первой в своем роде, когда либо-проведенной Администрацией гражданской авиации Китая (CAAC) после введения 4 июня механизма приостановки авиарейсов.

Согласно политике CAAC, если у пассажиров на входящем в Китай рейсе был выявлен новый коронавирус в течение трех недель подряд, то количество таких рейсов сокращается до не более двух в неделю. Если же число заболевших на рейсе достигает пяти, то рейс приостанавливается на неделю. Если же число заболевших больше десяти, то приостановка длится четыре недели.