Пекин, , 03:51 — REGNUM Второй за год в Китае тайфун «Нури» обрушился на провинцию Гуандун на юге страны, сообщили 14 июня в Национальном метеорологическом центре.

Нури обрушился на остров Хайлин города Янцзян около 8:50 по местному времени. В центре объявили «синий» уровень погодной опасности по тайфунам и «желтый» по ливням. Мощные ветры прогнозируются в некоторых районах Южно-Китайского моря и провинции Гуандун, а также Гуанси-Чжуанского автономного района.

Метеорологи рекомендуют всем судам вернуться порты, а региональным властям приготовиться к возможным наводнениям и геологическим происшествиям в указанных регионах.