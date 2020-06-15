Владивосток, , 03:40 — REGNUM За прошедшие сутки в Приморье подтверждено 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 22 человека — выздоровели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 15 июня в Приморье выявлено 2 886 носителей SARS-CoV-2, полностью излечились — 1684 приморца, 26 человек скончались.

В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, который по решению главы региона Олега Кожемяко продлен до 30 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в России ситуация с коронавирусом вышла на уверенное плато. Регионы ослабляют введённые в марте режимы повышенной готовности и отменяют пропуска.