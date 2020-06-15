Курган, , 03:27 — REGNUM Требование от въезжающих в Курганскую область справки об отсутствии новой коронавирусной инфекции — это жизненная необходимость, считают зауральские медики. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Главный эндокринолог Курганской области Николай Плотников уверен, что на данный момент ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в регионе управляемая и контролируемая. Чтобы она оставалась такой, необходимо соблюдать меры санитарной предосторожности.

«Действия, направленные на борьбу с распространением инфекции, обоснованы, так как вирус этот очень тяжелый. Несомненно, есть дискомфорт, но любой дискомфорт несопоставим с ценностью человеческой жизни», — отметил Николай Плотников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 15 июня Курганскую область открыли для приезжих, но с условием, что те, у кого нет прописки в регионе, обязаны иметь при себе справку с отрицательным результатом тестирования на коронавирус. Для прилетающих в аэропорт Кургана и приезжающих на железнодорожные вокзалы справка должна быть получена не позднее чем за два дня до прибытия в Зауралье.

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