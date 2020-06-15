Бразилиа, , 02:21 — REGNUM В Бразилии за прошедшие сутки выявили 17 110 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает бразильский миздрав.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Бразилии достигло 867 624. Также за 14 июня в стране от болезней, вызванных новым коронавирусом, скончались 612 человек. Всего с начала пандемии в Бразилии жертвами осложнений COVID-19 стали 44 332 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, к 14 июня общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), достигло 7 690 708. Наибольшее число зараженных было зафиксировано в США, Бразилии и России.

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