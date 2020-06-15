Аккра, , 01:55 — REGNUM Результаты теста на коронавирус нового типа у главы минздрава Ганы оказались положительными, заявил президент страны Нана Акуфо-Аддо в эфире национального телевидения.

Он пожелал министру здравоохранения скорейшего выздоровления, а также заявил о намерениях усилить работу по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Также Акуфо-Аддо добавил, что от осложнений COVID-19 скончался мэр города Секонди-Такоради Кобина Сэм.

К 15 июня в Гане подтвердили 11 964 случая заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 стали 54 человека.

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