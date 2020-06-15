Иерусалим, , 01:10 — REGNUM Число жертв новой коронавирусной инфекции в Израиле достигло 301. Скончавшийся 26-летний мужчина стал самым молодым пациентом, погибшим от COVID-19, сообщает The Jerusalem Post.

Как стало известно, молодой человек из города Кфар-Сава переболел COVID-19 и считался выздоровевшим, однако позже у него возникли осложнения, и спасти его медикам не удалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в Израиле достигло 19 055. Согласно показателям, в стране идет новая волна распространения заболевания.

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