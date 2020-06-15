Париж, 15 июня 2020, 00:52 — REGNUM Под угрозой отчисления оказались 170 учащихся школы при посольстве России во Франции.
20 мая 2020 года, в конце учебного года, на заключительном родительском собрании школы внезапно было объявлено о ликвидации очно-заочной формы обучения и частичном закрытии заочной формы, которую предполагалось сохранить лишь для детей работников российских загранучреждений (РЗУ). С такой инициативой выступила дирекция школы со ссылкой на решение МИД России.
Родителям было предложено в безапелляционной форме «добровольно» написать заявления об отчислении и переводе своих детей на семейное обучение или очное. Родители учеников категорически отказались подписывать заявление об отчислении детей по собственному желанию, о чем проинформировали администрацию школы в письменном виде, и потребовали сохранения прежних форм обучения.
По итогам нескольких раундов переговоров родительского комитета с руководством школы и представителями посольства, переговоры зашли в тупик, несмотря на то, что удалось добиться сохранения возможности обучения на заочной форме для всех детей. Сохранить очно-заочную форму обучения, прекрасно зарекомендовавшей себя в течение почти 30 лет, дирекция школы категорически отказывается. При этом, как удалось выяснить родителям путем телефонных разговоров с директорами учебных заведений и путем изучения сайтов школ, эти формы сохраняются на будущий год при посольствах в таких городах, как Бухарест, Вена и Женева.
Ситуацию для ИА REGNUM комментирует преподаватель Национального института восточных языков и цивилизаций (Париж), председатель Координационного совета российских соотечественников во Франции Георгий Шепелев:
- призывает Администрацию школы, Посольство РФ во Франции и МИД вернуть статус кво, то есть вернуть ОЗФ в том виде, в котором оно существовало всегоды, изменив приказы и циркуляры для гарантии существования ОЗФ в школах при Посольстве РФ за рубежом.
- призывает законодательные органы РФ: Госдуму и Совет Федерации рассмотреть возможность законодательно закрепить и поддержать статус и форму функционирования ОЗФ для соотечественников за рубежом, позволяющую в каждой стране адаптировать её к существующим реалиям, оставаясь в контексте упомянутой Концепции Президента и федерального закона об образовании, а также продумать механизм, гарантирующий стабильное существование этой формы.