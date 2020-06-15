Париж, , 00:52 — REGNUM Под угрозой отчисления оказались 170 учащихся школы при посольстве России во Франции.

20 мая 2020 года, в конце учебного года, на заключительном родительском собрании школы внезапно было объявлено о ликвидации очно-заочной формы обучения и частичном закрытии заочной формы, которую предполагалось сохранить лишь для детей работников российских загранучреждений (РЗУ). С такой инициативой выступила дирекция школы со ссылкой на решение МИД России.

Родителям было предложено в безапелляционной форме «добровольно» написать заявления об отчислении и переводе своих детей на семейное обучение или очное. Родители учеников категорически отказались подписывать заявление об отчислении детей по собственному желанию, о чем проинформировали администрацию школы в письменном виде, и потребовали сохранения прежних форм обучения.

По итогам нескольких раундов переговоров родительского комитета с руководством школы и представителями посольства, переговоры зашли в тупик, несмотря на то, что удалось добиться сохранения возможности обучения на заочной форме для всех детей. Сохранить очно-заочную форму обучения, прекрасно зарекомендовавшей себя в течение почти 30 лет, дирекция школы категорически отказывается. При этом, как удалось выяснить родителям путем телефонных разговоров с директорами учебных заведений и путем изучения сайтов школ, эти формы сохраняются на будущий год при посольствах в таких городах, как Бухарест, Вена и Женева.

Ситуацию для ИА REGNUM комментирует преподаватель Национального института восточных языков и цивилизаций (Париж), председатель Координационного совета российских соотечественников во Франции Георгий Шепелев:

«Очно-заочная форма (ОЗФ) обучения позволяет российским детям, чьи родители живут во Франции, один раз в неделю полдня учиться в единственной во Франции российской школе по российской программе, включая изучение предметов на русском языке, а также проходить аттестацию, готовить и сдавать ЕГЭ. Это эффективная и давно существующая форма обучения, позволяющая сочетать учебу во французской и российской школах. Это самый слабый «этаж» в образовательном маршруте русскоязычных детей во Франции — возрастная группа 12−17 лет практически отсутствуют в школах при русскоязычных ассоциациях — здесь же они учатся с 1го по 11й класс. Сократив число учащихся в школе при посольстве на две трети — получим ухудшение позиций детей соотечественников, живущих во Франции, при поступлении в вузы (в первую очередь — российские), сокращение пространства русского языка за рубежом, ослабление позиций русского языка в высшем образовании во Франции (где и без того идет процесс закрытия кафедр русского языка и сокращения его преподавания). Я как председатель Координационного совета российских соотечественников во Франции разделяю обеспокоенность родителей и детей происходящим.

Ситуация выглядит еще более странно ввиду того, что аналогичные процессы идут в школах при посольствах и в других странах — в некоторых такую форму обучения уже закрыли, но в других, напротив, она сохранена. Значит, такая возможность есть. Смысл этих мер плохо понятен — и идет вразрез с декларируемой политикой поддержки русского языка и расширения доступа к обучению на нем для детей соотечественников. В ходе переговоров с представителями дирекции школы практически все аргументы директора школы о «несоответствии» ОЗФ санитарным нормам и внутренним документам МИД ‑ и вследствие этого невозможности ее сохранения — получили аргументированные возражения со стороны родительского комитета. Однако решение найти пока не удается.

Более подробное изложение ситуации Вы найдете в пресс-релизе родительского комитета (на сайтах www.portailrusse.fr www.conseil-russes-france.org ). Главные требования, которые мне кажутся обоснованными: