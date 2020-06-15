Вена, , 00:50 — REGNUM Очередной этап снятия ограничений, введенных ранее в ответ на угрозу распространения новой коронавирусной инфекции, начнет действовать на территории Австрии с понедельника, 15 июня. Подробности сообщает австрийское информагентство Austria Presse Agentur со ссылкой на минздрав страны.

Обязательным ношение маски с понедельник останется только для пассажиров общественного транспорта, сотрудников и посетителей учреждений системы здравоохранения, в том числе аптек, а также для тех работников сферы услуг, расстояние с которыми при работе будет менее 1 метра.

Дистанция в один метр остается обязательной для людей, не проживающих в одном домохозяйстве, в такси на одном ряду нельзя находиться более, чем двум пассажирам.

В то же время посетить заведения общественного питания можно без маски, обязательным ее ношение останется только для официантов. Время работы ресторанов продлено, теперь они будут закрываться не в 23:00, а в 01:00.

В то же время министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер призвал сограждан проявить личную ответственность и самим принимать решения о ношении маски в том случае, когда безопасную дистанцию соблюсти не представляется возможным.

Напомним, всего за период вспышки новой коронавирусной инфекции в Австрии выявлено 17 109 зараженных, из них 677 человек скончались.