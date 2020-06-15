Каир, , 00:28 — REGNUM В Египте за прошедшие сутки умер 91 пациент с коронавирусной инфекцией. Это рекордный показатель для страны с начала пандемии COVID-19, сообщает пресс-служба египетского минздрава.

За 14 июня в Египте выявили 1618 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране выросло до 44 598.

Также за минувшие сутки в стране выздоровели 402 пациента, их уже выписали из медицинских учреждений. Всего с начала пандемии в Египте вылечился 11 931 человек. Еще 1575 пациентов с болезнью не справились и скончались.