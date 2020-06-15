Анкара, , 00:22 — REGNUM В Турции за прошедшие сутки выявили 1562 случая заражения коронавирусом нового типа, заявил глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.

Всего в Турции с начала пандемии подтверждено 178 239 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за 14 июня в стране от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, скончались 15 человек. Общее число жертв осложнений COVID-19 в Турции достигло 4805.

«Число выздоровевших пациентов куда ниже числа вновь выявленных случаев. Потребности в палатах интенсивной терапии и оборудовании только растут», — добавил Коджа.

С начала пандемии коронавирусной инфекции в Турции выздоровели 151 417 человек. Также в настоящее время 717 пациентов проходят лечение в палатах интенсивной терапии.