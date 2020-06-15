Иерусалим, , 00:21 — REGNUM В Израиле продолжается рост ежедневно выявляемых случаев COVID-19, общее число заболевших достигло 19 055, сообщает министерство здравоохранения страны.

За последние сутки зафиксировано 83 новых инфицированных, при этом число летальных исходов не растет уже третий день и по-прежнему равно 300 погибшим. Число пациентов в тяжелом состоянии снизилось с 35 до 33 человек.

Согласно гистограмме количества ежедневно заражающихся вирусом SARS-CoV-2 в Израиле, опубликованный университетом Джона Хопкинса, в стране началась вторая волна эпидемии новой коронавирусной инфекции. Так, 24 мая было зафиксировано всего пять вновь заболевших, после чего начался рост распространения COVID-19.