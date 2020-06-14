Тунис, , 23:57 — REGNUM Туристы, прибывающие в Тунис с 27 июня, должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом 14 июня сообщили в пресс-службе офиса по туризму страны.

В ведомстве отметили, что путешественники должны будут сдать тест на коронавирус не позднее чем за 72 часа до отправки в Тунис, а перед посадкой на рейс необходимо будет заполнить соответствующий бланк о состоянии своего здоровья.

«Кроме того, им придется пройти процедуру измерения температуры по прибытии в аэропорт Туниса», ― говорится в сообщении.

Также тунисская сторона предупредила, что осуществлять авиаперевозки смогут только те компании, которые соблюдают протокол санитарной безопасности Ready & Safe.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Туниса приняло решение об открытии сухопутных и воздушных границ страны с 27 июня.

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