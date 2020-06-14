Москва, , 23:18 — REGNUM Число пациентов в больницах столицы России за истекшие сутки, скончавшихся после диагностирования COVID-19, составило 53. Об этом 14 июня сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В сообщении говорится, что у всех скончавшихся в Москве пациентов ранее был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию и был подтвержден диагноз пневмония.

Как передавало ИА REGNUM, 14 июня в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции сообщили журналистам, что число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в РФ составило 8 835.

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