Бухарест, , 22:55 — REGNUM Общее количество новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом на территории Румынии за последние сутки выросло на 320 и превысило 21,9 тыс. Об этом 14 июня сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтверждены 21 999 случаев заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что общее количество скончавшихся в стране с начала пандемии составляет 1410 человек. При этом отмечается, что общее число вылечившихся от COVID-19 в стране составляет свыше 15,7 тыс. пациентов.

Напомним, 14 июня министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа на своей странице в социальной сети Twitter написал, что в стране за сутки выявили 1562 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 15 человек.

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