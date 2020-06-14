Женева, Швейцария, , 22:27 — REGNUM Число подтверждённых случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции в мире достигло 7 690 708, зарегистрировано 427 630 летальных исхода. Об этом 14 июня сообщается в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, за минувшие сутки в мире выявлено 137 526 новых случаев инфицирования, скончались от осложнений, вызванных COVID-19, 4281 человек.

Наибольшее число случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в США — 2 032 524 (+22 133 выявленных фактов за сутки), в Бразилии — 828 810 (+25 982), в России — 528 964 (+8835), в Индии — 320 922 (+11 929) и в Великобритании — 294 379 (+1425).

С начала пандемии список стран по числу летальных исходов от COVID-19 возглавили США — 114 466 человек (+709 за сутки), Бразилия ― 41 828 (+909), Великобритания — 41 662 (+181), Италия — 34 301 (+78), Франция — 29 335 (+23) и Испания — 27 136 (+0).

Напомним, днем ранее, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире было зарегистрировано 7 553 182 случая заражения коронавирусной инфекцией, скончались 423 349 человек. За сутки было выявлено 142 672 фактов инфицирования, от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 5055 человек.

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