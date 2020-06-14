Каир, , 22:02 — REGNUM Власти Египта открывают авиасообщение в полном объеме с 1 июля, заявил министр гражданской авиации страны Мухаммед Манар Инаба.

«Возобновление воздушного движения через все аэропорты Египта начнется с 1 июля», — сказал он на пресс-конференции.

По его словам, данное решение касается не только курортных зон, но и Каира и аэропорта Бург эль-Араб под Александрией.

Как сообщало ИА REGNUM, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Египте достигло 42 980. За 13 июня в стране от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, скончалось рекордное число пациентов — 62 человека. Всего с начала пандемии в Египте жертвами осложнений COVID-19 стали 1484 человека.

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