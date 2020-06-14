Нью-Йорк, США, , 21:07 — REGNUM В Нью-Йорке за прошедшие сутки умерло 23 пациента с COVID-19, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

По его словам, на сегодняшний день в медучреждениях с коронавирусом находятся 1657 пациентов — это наименьшее число с 20 марта.

«Хорошие новости — число смертей наименьшее за весь период — 23 человека», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Соединенных Штатах за последние сутки скончались 767 пациентов с COVID-19. Всего за сутки выявлено 25 540 новых случаев заражения.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США выявлено 2,08 млн случаев заражения коронавирусом. Скончались 115 тыс., выздоровели — 556 тыс.

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