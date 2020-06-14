Афины , , 21:03 — REGNUM Девять новых случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за последние 24 часа в Греции. Об этом сообщает в воскресенье, 14 июня, Национальная организация общественного здравоохранения.

С учетом этих данных, всего в стране были выявлены 3121 случай заражения коронавирусом.

Отмечается, что за последние сутки в Греции случаев смерти пациентов от COVID-19 выявлено не было. Всего в списках жертв эпидемии находится 183 человека.

Как передавало ИА REGNUM, 14 июня в министерстве здравоохранения Японии сообщили, что в стране за прошедшие сутки выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом.

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