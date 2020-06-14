Полинезия, , 21:05 — REGNUM Заморская территория Франции Полинезия планирует открыть 15 июля границы для туристов из Европейского союза (ЕС) и США. Об этом 14 июня сообщает журнал для путешественников Travel and Leisure.

Отмечается, что всем въезжающим на территорию французской Полинезии путешественникам необходимо будет пройти тест на коронавирусную инфекцию за 72 часа до предполагаемой даты вылета, справки с отрицательными результатами также надо будет предоставить перед посадкой на рейс.

В том случае, если турист более чем за три недели до путешествия переболел COVID-19, ему необходимо будет предъявить в качестве доказательства здоровья «сертификат иммунитета», который будет свидетельствовать о наличии антител к вирусу.

По прибытии в аэропорт французской Полинезии, иностранные граждане должны будут заполнить специальную форму, в которой надо указать свои контактные данные и маршрут поездки. Кроме этого, они должны быть готовы к тому, что после четырех дней пребывания на островах, их попросят сдать анализы на коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти итальянских провинций Сардинии, Апулии и Базиликаты ввели предварительную регистрацию туристов, въезжающих из других стран ЕС, с целью предотвращения второй вспышки коронавирусной инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: В некоторых регионах Италии для туристов ввели предварительную регистрацию