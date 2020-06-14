Москва, , 20:54 — REGNUM Общее число выздоровевших от COVID-19 военнослужащих Вооруженных сил РФ достигло 5003, за последние сутки излечились 56 российских военных. Об этом говорится в распространённом 14 июня бюллетене Минобороны России.

«За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 56 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 5003 человек», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что с медицинского контроля снят 13 641 военный, среди гражданского персонала — 24 сотрудника.

Также до 560 человек увеличилась численность выздоровевших гражданских сотрудников, в настоящее время заражены коронавирусной инфекцией 264 сотрудника гражданского персонала ВС России.

На данный момент установлены 1526 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов, слушателей и сотрудников вузов положительные результаты диагностики на инфекцию получены у 347 человек.

В ведомстве подчеркивают, что большая часть тех, у кого подтвердилось заражение коронавирусом, не имеют клинических проявлений болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее общее число выздоровевших военнослужащих ВС РФ от COVID-19 достигало 4947, за сутки оправились от болезни 118 российских военных.

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