Вашингтон, , 20:37 — REGNUM Офисы, кинотеатры, рестораны и театры являются наиболее опасными местами для здоровья человека в период пандемии коронавируса. Это следует из исследования Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

По мнению специалистов центра, данные места обладают высоким потенциалом заражения инфекцией из-за большого скопления людей в замкнутом пространстве. Причем риск увеличивается, если помещение плохо проветривается, так как в этом случае коронавирус остается активным на протяжении нескольких часов.

Сотрудники учреждения установили, что заражение новым типом коронавируса происходит тогда, когда в организм человека попадают тысячи частиц вируса. Так, например, зараженный коронавирусом человек при дыхании выделяет в воздух порядка 20 вирусных частиц в минуту, при разговоре количество выделяемых частиц вируса увеличивается в 10 раз, а при чихании и кашле переносчик орошает окружающее пространство 200 млн вирусных частиц.

Исходя из полученных результатов исследования, специалисты пришли к выводу, что потенциально опасными для здоровья человека местами являются спортивные арены, площадки для проведения концертов, кинотеатры, школы, предприятия общественного питания и другие помещения, в которых находится большое количество людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев заявил, что наиболее опасными местами с риском повышенного заражения коронавирусом являются аптеки и магазины.

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