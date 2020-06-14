Баку, , 19:59 — REGNUM В Азербайджане за последние 24 часа выявили 387 случаев заражения коронавирусом, общее число обнаруженных зараженных в стране достигло 9957. Об этом сообщает 14 июня оперштаб при правительстве страны.

«Выявлено (в стране) еще 387 случаев заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что общее число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 119.

Как передавало ИА REGNUM, 14 июня минздрав Великобритании сообщил, что в стране за последние 24 часа выявили 1514 случаев заражения коронавирусом, общее число обнаруженных зараженных в стране достигло 295 889.

Читайте также: В Британии за сутки скончались 36 пациентов с COVID-19