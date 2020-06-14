Берлин, , 20:09 — REGNUM Пограничные службы Германии в период действия ограничений на въезд в страну, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, не пустили в ФРГ порядка 196 тыс. человек. Об этом 14 июня сообщил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер в интервью немецкому изданию Bild.

Зеехофер подчеркнул, что во время действия ограничений к осуществлению контроля на границах государства с 16 марта было привлечено шесть тысяч сотрудников полиции. По его словам, это была одна из самых трудных задач, поставленной перед федеральной полиции.

«Все сотрудники полиции заслуживают благодарности и признания со стороны всего федерального правительства за осторожное поведение в этой исключительной ситуации», ― отметил глава МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что немецкие власти приняли решение о снятии пограничного контроля на авиарейсы, который был введен из-за пандемии коронавируса, с соседними с Германией странами с 15 июня.

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