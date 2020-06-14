Лондон, , 19:09 — REGNUM В Великобритании за последние 24 часа выявили 1514 случаев заражения коронавирусом, общее число обнаруженных зараженных в стране достигло 295 889. Об этом сообщает 14 июня минздрав страны.

По данным министерства, за сутки количество скончавшихся от COVID-19 в стране увеличилось на 36, а их общее число составило 41 698.

Как передавало ИА REGNUM, 14 июня министерство здравоохранения Сербии сообщило, что в стране за последние сутки выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 12 310 человек.

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