Абуджа, , 19:06 — REGNUM Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Западной Африке убили 38 человек в Нигерии. Об этом 14 июня сообщает Agence France-Presse.

Инцидент произошел в деревне Гони-Усманти, расположенной на северо-востоке страны, в результате чего погибли 38 местных жителей.

«Среди убитых шесть милиционеров, которые сражались с террористами до самого конца», — отметил в комментарии агентству глава местного ополчения Бабакура Коло.

Напомним, организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Западной Африке было создано в 2015 году. Террористы откололись от другой террористической группировки — «Боко-Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая с 2020 года терроризирует Нигерию.