Нур-Султан, , 18:50 — REGNUM Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин принял решение о самоизоляции, в связи с выявлением коронавируса у министра здравоохранения Елжана Биртанова. Об этом 14 июня сообщается в заявлении пресс-секретаря главы правительства Зарины Нурлановой.

«Премьер-министр Аскар Мамин 12 июня находился в рабочей поездке вместе с министром здравоохранения Елжаном Биртановым», — отметила Нурланова, объясняя решение о самоизоляции главы правительства.

Пресс-секретарь подчеркнула, что Мамин сдал анализы и у него не выявили инфекции, тем не менее, он предпочел перестраховаться.

Напомним, по последним данным число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане достигло 14 тыс. 496 человек. От COVID-19 скончались 73 пациента.