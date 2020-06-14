Вашингтон, , 18:09 — REGNUM Применение сил национальной гвардии США в отношении демонстрантов в Вашингтоне может стоить казне свыше $21 млн. Об этом 14 июня сообщил телеканал CNN.

По данным журналистов расходы пойдут на мобилизацию военных в 11 американских штатах, которые затем будут переброшены в Вашингтон.

Напомним, 25 мая в городе Миннеаполис сотрудник правопорядка жестоко убил афроамериканца Джорджа Флойда, что привело к массовым беспорядкам в стране. В ходе погромов погибли люди, в том числе и чернокожие полицейские. Однако их смерть не вызвала реакции, сопоставимой со смертью Флойда — преступника-рецидивиста.