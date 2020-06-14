Рига, , 17:51 — REGNUM В рамках расследования уголовных дел об отмывании средств Госполиция Латвии вместе с другими правоохранительными органами провела массовые обыски в бывших помещениях ABLV банка, офисах связанных компаний, у частных лиц. Общее число обысков 45, в уголовно-процессуальных действиях приняло участие около 300 сотрудников правоохранительных органов, пишет портал lsm.lv.

«Речь может идти о сотнях миллионов легализованных преступных средств.» — сказал журналистам начальник управления полиции по борьбе с экономическими преступлениями Петерис Бауска.

Это уже второй массовый обыск с начала года в самоликвидируемом ABLV банке. В 2018 году США ввели санкции против АБЛВ банка, обвинив его в системном отмывание средств. Доказательств этой деятельности предоставлено не было. Банк начал и пытался завершить процесс самоликвидации, чтобы расплатиться с кредиторами и вернуть деньги клиентам. Первый этап выплат прошёл успешно. Для второго этапа на счетах банка было зарезервирован миллиард евро. Большая часть этих средств имеет российское происхождение. Ликвидаторы банка не получили разрешения от регулирующих органов, прежде всего Комиссии по рынкам финансов и капитала (FKTK), разрешения на выплату. На прошлой неделе Финансовая полиция Латвии (FID) арестовала активы благотворительного фонда, принадлежащего бывшим владельцам ABLV Олегу Филю и Эрнесту Бернису.

Руководитель FID Илзе Знотиня в интервью Латвийскому телевидению сказала, что следует упростить процесс конфискации преступных денег и зачисление их в бюджет Латвии, позволить делать это внесудебным порядком. В настоящий момент Управление полиции по борьбе с экономическими преступлениями ведёт 50 уголовных процессов об отмывание средств в АБЛВ банке.