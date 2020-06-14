Токио, , 17:30 — REGNUM В Японии отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о принадлежности Курильских островов. Об этом 14 июня сообщает издание Yomiuri shimbun.

Глава государства, поздравляя граждан с 12 июня, отметил, что для любого жителя России родиной является территории «от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных арктических морей до Севастополя и Крыма».

Японских журналистов данное заявление не удивило, так как официальный Токио не может добиться даже от Южной Кореи возврата «своих» территорий. Тем более Японии это не удастся добиться от России.

«Этот спор не только территориальный, но и стратегический. Россия никогда не отдаст нам ни один остров», — резюмируют журналисты издания.

Напомним, четыре острова Курильской гряды были присоединены Советским Союзом по итогом Второй мировой войны. Тем не менее, политическая элита Японии регулярно поднимает данный вопрос, не соглашаясь признать данный факт свершившимся.