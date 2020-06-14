Эр-Рияд, , 17:13 — REGNUM В Саудовской Аравии за прошедшие сутки выявили 4233 случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба минздрава страны.

По данным министерства, всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в стране выявили 127 541 случай инфицирования SARS-CoV-2.

Отмечается, что всего в Саудовской Аравии жертвами осложнений COVID-19 стали 972 человека.

Как передавало ИА REGNUM, 14 июня в пресс-службе министерства здравоохранения Белоруссии сообщили, что в стране на текущий момент коронавирус подтвержден у 53 973 человек.

Читайте также: В Белоруссии число выявленных случаев COVID-19 близится к 54 тыс.