Москва, , 17:10 — REGNUM Главный пульмонолог Министерства здравоохранения России Сергей Авдеев заявил, что многие граждане неверно понимают снятие мер самоизоляции. Об этом 14 июня сообщается в заявлении ведомства.

«Вполне возможно, что увеличение числа контактов может привести к повышению числа новых случаев и мы будем наблюдать новые вспышки коронавирусной инфекции», — отметил Авдеев.

Врач с сожалением отметил, что на сегодняшний день нельзя отрицать вероятности подобного развития событий.

«Мы должны соблюдать социальную дистанцию, носить маски, а в помещениях и перчатки. Всё это позволит снизить риски негативного сценария, то есть возобновления роста новой коронавирусной инфекции», — резюмировал врач.

Напомним, глава города Москва Сергей Собянин принял решение о смягчении карантинных мер в столице, новое снятие ограничений планируется в июле 2020 года.