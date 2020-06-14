Кишинёв, , 17:16 — REGNUM В Молдавии за минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией возросло на 281 и достигло 11 740, с начала эпидемии от COVID-19 скончались 406 человек. Об этом 14 июня сообщается в отчете министерства здравоохранения страны, опубликованном на сайте ведомства.

«Сегодня в Молдавии был зарегистрирован 281 новый случай инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 11 740. Всего 6623 человека были вылечены, а 406 скончались из-за COVID-19», ― говорится в сообщении.

Напомним, ранее министерство здравоохранения Молдавии сообщало о 11 459 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и о 398 скончавшихся пациентах.

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