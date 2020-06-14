Ростов-на-Дону, , 17:01 — REGNUM В международном аэропорту Ростова-на-Дону «Платов» специалисты встретили 65 пассажиров вывозного рейса из Индии и Таиланда, сообщили ИА REGNUM в региональном пресс-центре 14 июня.

Воздушное судно приземлилось в ростовском аэропорту в ночь на 14 июня. На борту находились 65 человек, в том числе девять детей. Среди вернувшихся домой российских туристов — 17 жителей Ростовской области, 26 жителей Кубани, трое — из Адыгеи, семеро крымчан, восемь человек из Ставрополя, один человек из Донецкой народной республики. Трое пассажиров рейса помещены в обсерватор.

ИА REGNUM отмечает, что в ночь на 15 июня в международном аэропорту «Платов» специалисты встретят пассажиров вывозного рейса из Вьетнама и Индонезии.