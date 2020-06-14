Москва, , 16:52 — REGNUM В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 15 авиарейсов. Об этом в воскресенье, 14 июня, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 16:47 мск в аэропорту «Шереметьево» был задержан один рейс, еще три отменены; в аэропорту «Домодедово» задержаны два рейса, ещё восемь отменены; в аэропорту «Внуково» отменены два рейса.

Причины задержки и отмены авиарейсов в столичных аэропортах не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что 13 июня в Москве и Подмосковье был введен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за дождя, грозы и ураганного ветра. Позднее «жёлтый» уровень опасности был продлён до 21:00 14 июня.