Тель-Авив, Израиль, , 16:47 — REGNUM Дипломаты американского посольства в Израиле призвали своих граждан воздержаться от посещения района Яффо, расположенного на юге столице государства, города Тель-Авив. Об этом 14 июня сообщается в заявлении дипломатического представительства.

Причиной тому стали акции протеста, организованные арабской общиной района, которые могут перерасти в столкновения.

«Протесты продолжаются по всему Яффо. Они могут стать насильственными и привести к беспорядкам — актам вандализма, погромам, поджогам», — утверждается в заявлении посольства.

Напомним, акции протеста на юге Тель-Авива вспыхнули после того, как власти Израиля приняли решение о строительстве центра для бездомных на месте древнего мусульманского кладбища.