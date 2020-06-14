Москва, , 16:11 — REGNUM Российский и советский актёр Армен Джигарханян, который был госпитализирован в клинику в Москве 8 июня, уже выписан. Об этом 14 июня сообщил его официальный представитель Артур Согомонян в интервью ТАСС.

«Армена Борисовича (Джигарханяна) выписали, — сказал источник. — Он уже дома».

По его словам, с народным артистом СССР уже «все в порядке».

Как передавало ИА REGNUM, 8 июня официальный представитель артиста Артур Согомонян рассказал, что актер Армен Джигарханян помещён в больницу и его состояние в настоящее время врачи оценивают, как удовлетворительное.

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