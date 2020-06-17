Это наша война Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 00:05 — REGNUM Смоленское сражение началось 10 июля 1941 года. Спустя несколько дней гитлеровцам удалось оккупировать Смоленск. Долгие недели шли напряженные бои под Ельней, где фашистские войска несли тяжёлые потери. Захватчики рассматривали оккупированные районы как плацдарм для последующего наступления на Москву. Здесь были сосредоточены основные резервы фашистской группы армий «Центр».

Кроме Смоленского сражения 1941 года, войска Красной армии провели на территории области 12 военных операций, вошедших в историю Великой Отечественной войны. 25 сентября 1943 года бойцы Красной армии освободили Смоленск, которому 6 мая 1985 года было присвоено звание города-героя.

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