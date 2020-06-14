Кишинёв, , 15:55 — REGNUM В Молдавии скончался священник Иоанн Бырлэдяну, который служил в храме «Чуда Святого Архангела Михаила» в селе Варваровка Флорештского района. Сообщение со словами соболезнования митрополита Кишиневского и всей Молдавии Владимира в связи со смертью служителя были опубликованы 13 июня в пресс-службе Православной Церкви Молдавии, но причина смерти священника в сообщении не уточнялась.

О причине смерти Иоанна Бырлэдяну 14 июня рассказал его коллега из округа Флорешты протоиерей Иоан Зымбряну изданию tv8.md. По его словам, в пятницу (12 июня) священник Иоанн Бырлэдяну жаловался на характерные для COVID-19 симптомы и его обследовали на коронавирус. Результат теста оказался положительным. Священник также рассказал, что умерший страдал рядом хронических заболеваний, а где он мог заразиться — неизвестно.

Отметим, утром 14 июня в пресс-службе министерства здравоохранения Молдавии сообщили о смерти 57-летнего мужчины из Флорештского района, у которого был диагностирован COVID-19. Всего в Молдавии по последним данным от осложнений COVID-19 скончались 399 человек.