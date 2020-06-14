Москва, , 15:55 — REGNUM Смягчение карантинных мер безопасности, связанных с пандемией корнавируса, в России многими её жителями понято не совсем правильно. Такое мнение 14 июня высказал главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев, его слова приводит пресс-служба ведомства.

«Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно», — заявил врач.

Также он добавил, что в связи с этим возросшее количество контактов между людьми может сделать возможным увеличение числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и новых её вспышек.

«К большому сожалению, такой возможной перспективы сегодня отрицать нельзя», — подчеркнул главный пульмонолог.

Кроме этого, он отметил, что на данный момент в России снижается число новых случаев заражения SARS-CoV-2, в результате чего и происходит нынешнее снятие ограничений мер безопасности.

«Мы должны соблюдать социальную дистанцию, носить маски, а в помещениях — и перчатки. Все это позволит снизить риски негативного сценария, то есть возобновления роста новой коронавирусной инфекции. Каждый гражданин может внести положительный вклад своим сознательным поведением», — отметил главный пульмонолог Минздрава.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия выходит из эпидемии коронавируса вполне уверенно и с минимальными потерями.