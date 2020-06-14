Курск, , 14:55 — REGNUM В Курской области из 72 выявленных за последние сутки случаев заражения коронавирусом 44 было подтверждено у женщин и 28 — у мужчин. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

Положительные тесты были выявлены у одного ребёнка до 14 лет, у четырёх человек в возрасте от 18 до 29 лет, у 30 человек от 30 до 49 лет, 33 человек от 50 до 64 лет и у четырёх человек старше 65 лет.

Всего из 3994 носителей вируса 2200 были выявлены в Курске, 223 — в Железногорске, 197 — в Курском районе, 131 — в Поныровском районе, 97 — в Золотухинском районе, 75 — в Щиграх, 70 — в Октябрьском районе, 69 — в Обоянском районе, по 66 — в Фатежском и Курчатовском районах, по 64 — в Кореневском районе и Льгове, 50 — в Черемисиновском районе, 48 — в Тимском районе, по 46 — в Мантуровском и Горшеченском районах, 41 — в Медвенском районе, по 39 — в Беловском и Большесолдатском районах, по 34 — в Касторенском и Суджанском районах, 32 — во Льговском районе, 28 — в Железногорском районе, 27 — в Щигровском районе, 24 — в Глушковском районе, 23 — в Солнцевском районе, 22 — в Фатеже, по 21 — в Хомутовском и Конышевском районах, по 19 — в Пристенском районе и Дмитриеве, 17 — в Советском районе, 16 — в Судже, десять — в Дмитриевском районе, восемь — в Рыльске, семь — в Рыльском районе, один — в Курчатове.

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