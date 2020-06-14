Москва, , 15:21 — REGNUM Рост цен, сокращение рабочих мест и подталкивание работодателей к «игре» с заработной платой — такие последствия может вызвать повышение минимальной оплаты труда (МРОТ). Такое мнение 14 июня высказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, его слова приводит РИА Новости.

Как считает эксперт, такой размер МРОТ является для России нереальным.

«Во-первых, это скачок цен. И мы с вами не очень сильно понимаем, кто выиграет в этой гонке — зарплата или инфляция. Во-вторых, в условиях экономического кризиса заработная плата должна расти сообразно росту производительности труда», — заявил эксперт и добавил, что просто так зарплату увеличивать нельзя, так как это автоматически вызовет сокращение рабочих мест.

Также Сафонов отметил, что для такого повышения заработной платы работодатели либо будут вынуждены уволить часть своих сотрудников, либо начать «играть» с зарплатой, к примеру, перевести работников на полставки, фактически работая полную неделю.

Кроме этого, работодатели в этом случае могут не заключать со своими сотрудниками трудовой договор и переведет обоюдные отношения в области гражданско-правовых отношений, где нет понятия «зарплата», но есть понятие «доход», который не зависит от МРОТ.

«Все такого рода предложения в основном чистой воды популизм, не связанный с реальной практикой, хотя, конечно, идея заманчивая», — подчеркнул эксперт.

Помимо этого, он указал, говоря об установке максимальной зарплаты, так как такого механизма не существует, и работодатели тоже могут начать выплачивать себе доход, а не зарплату во избежание ограничений.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил установить зарплатный стандарт по всей России, в котором предложил минимальный, средний и максимальный размер зарплаты.