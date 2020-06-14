Липецк, 14 июня 2020, 14:39 — REGNUM В Липецкой области зарегистрирована десятая смерть пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.
От двусторонней тяжёлой пневмонии скончался 83-летний мужчина, проживавший в Чаплыгинском районе.
Он находился на стационарном лечении в инфекционном госпитале. Лечение осложнялось патологией сердечно-сосудистой системы, из-за которой внебольничная пневмония имела тяжелое течение. На фоне прогрессирующей легочно-сердечной недостаточности мужчина скончался.
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