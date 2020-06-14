Тирасполь, , 15:17 — REGNUM В Приднестровье за минувшие сутки выявили 21 случай заражения вирусом SARS-CoV-2, из которых семь зараженных — опекаемые психоневрологического интерната в городе Бендеры. Об этом 14 июня сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

В МВД ПМР уточнили, что среди зарегистрированных накануне случаев заражения, трое были выявлены среди несовершеннолетних, двое — среди мужчин и шестнадцать — среди женщин.

В Республике на текущий момент коронавирус был выявлен у 1095 человек. Из них 850 человек выздоровели, 41 — умерли. 204 жителя Республики получают лечение.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Приднестровье от COVID-19 скончалась 58-летняя женщина, у которой имелись сопутствующие заболевания.