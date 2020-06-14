14 июня 2020 | Время чтения 6 мин

В воскресенье после Троицы Православная Церковь отмечает Неделю всех святых, полагая начало Петровскому посту. Верующие воздают честь всем людям праведной жизни от праотца Адама до подвижников современности, прославленных и неизвестных. Кого христиане считают святыми и как праздник связан с концом света — поговорим сегодня.

Владимир Басенков, , 14:14 — REGNUM



Под святостью в православном христианстве подразумевается высочайшая степень причастности человека к Богу. Подобие Иисусу Христу, Богочеловеку, можно считать синонимом слову «обожение», процесс непрерывного совершенствования в подражании Господу. В то же время, согласно христианскому учению, подлинной святостью обладает только Бог. Но почему стольких людей Церковь именует святыми, изображая их на иконах и воздавая высокие почести во время богослужений в храмах?

Интересно, что в Новом Завете святыми именуются вообще все христиане по своему призванию. Предполагается, что крещеный человек должен стремиться к реализации своего духовного потенциала, и это стремление в итоге должно привести его к самой настоящей святой жизни. Понятно, что на деле получалось по-разному, особенно в период, когда христианство стало массовым явлением в жизни огромной Римской империи, а впоследствии распространилось на весь земной шар. Отсюда можно сделать вывод, что святыми стали называть тех христиан, кто образом своей жизни свидетельствовал о подражании Христу.

Получается, что святые — это лучшие из христиан, не на словах, а на деле воплотившие в собственной жизни заповеди Иисуса людям. Они-то и удостоились высокого почитания верующих, и традиция эта возникла с момента основания Церкви. Поминались апостолы, первые мученики, монахи-отшельники и великие богословы. Святость не рождалась сама по себе лишь по факту принадлежности к Церкви. Христианину требовалось отказаться от греха, стремиться к добродетельной жизни, не просто внешне соблюдая некоторый закон, но перерождаясь внутренне.

Распространение христианства в мире в первые века было связано с жестокими страданиями общины повсеместно. Подавляющее большинство апостолов погибли за свои убеждения; подобную участь разделили многие из учеников; гибли на арене Колизея и на голгофах по всей Римской империи новообращенные христиане от крестьян до высокопоставленных сановников. Неудивительно, что уже в ранней Византии, во времена победы христианства и утверждения его как государственной религии, появляется традиции всеобщего поминовения героев духа прошлого.

Святителем Иоанном Златоустом, церковным богословом и архиепископом Константинополя IV века, был составлен текст «Похвалы всем святым, во всем мире пострадавшим». Мучеников за веру Златоуст называет победителями, восхваляя их мужество и стойкость перед лицом смерти.

Действительно, Христос финалом земной жизни показал, что святость придется заслужить ценой неимоверных страданий. Его крестная смерть — не просто добровольная жертва, а результат столкновения божественного мира с несовершенством мира земного. Однако, результатом этого сражения стала победа Христа над смертью и злом через воскресение и вознесение в Царство Бога. Выходит, чтобы достигнуть святости, нужно погибнуть за веру?

Богословы Церкви пришли к выводу, что если нет гонений на верующих, значит, существуют и мирные способы достижения святости. В конце концов, Богородица и Иоанн Богослов (хотя и пострадавший за веру, но не казненный), ближайшие к Христу люди, мирно умерли своей смертью в довольно преклонном возрасте. Ну, и поскольку известны слова Спасителя о том, что «Царство Божие внутри вас» (Лк. 17:21), значит, необходимо бросить все силы на поиск этого Царства. Так в христианстве возникает довольно серьезное монашеское движение, задающее тон жизни всей Церкви. Духовное самосовершенствование — вот способ достигнуть святости. И на этом пути действительно приходилось серьезно пострадать, побеждая привычки и зависимости, очищая жизнь от ненужного, кардинально меняя круг общения и даже локацию проживания.

Христианство не вычеркивает из круга спасения души никого из членов Церкви. Перед Вознесением Христос довольно четко сказал, что условием для достижения Царства Божия будет крещение человека. Оно не подразумевало лишь совершение обряда, а обязательно предполагало последующую активную духовную жизнь нового члена Церкви. Способов служить Богу много: можно удалиться от мира и заниматься борьбой с грехом внутри себя, а можно остаться в миру и вести миссионерскую деятельность.

А если вспомнить критерии для попадания в Царство Божия по результатам Страшного Суда, то в момент описания «последнего экзамена» человечества Христос вообще говорил только о делах милосердия. Накорми голодного, напои жаждущего, одень нагого, посети больного, в общем, отнесись к каждому человеку, встреченному на жизненном пути, особенно к попавшему в беду, с состраданием и добротой — и будешь спасен. Спасен будет тот, кто достиг святости, вернее, максимально к ней стремился, пытаясь подражать Христу.

Так в первые века в христианстве возникает традиция почитания сначала мучеников, а затем и прославившихся добродетельной жизнью людей. Святым начали молиться, на них начали равняться как на некий образец высокой духовной жизни, который мог быть, что называется, перед глазами. Христа или апостолов видели люди, жившие в первом веке. Через пять столетий не книжным, а живым подражателем Бога мог быть местный праведник, монах в ближайшей пустыне, приходской священник, благочестивый мирянин. Людей святой жизни всегда просили помолиться Богу о своих потребностях, спрашивали совета в духовных и даже довольно светских делах. Ничего не менялось и после смерти праведника: верующие обращались к ним с молитвой, прося помочь. Ведь святой находился у Престола Самого Бога…

Откуда это известно? В Откровении Иоанна Богослова есть интересный фрагмент, в котором описывается увиденное апостолом Царство Небесное. Иоанн видел огромное количество людей, представителей всех народов и национальностей, возносивших молитвы Богу у Его Престола. По словам одного из старцев, заговорившего с апостолом, те люди были святыми, засвидетельствовавшими жизнью верность Господу. Иными словами, Иоанн Богослов увидел всех без исключения святых представителей человеческой цивилизации от сотворения Адама до последних времен. Этот образ, очевидно, и лег в основу праздника Недели всех святых, отмечаемого Православной Церковью в первое воскресенье после Троицы.

Любопытно, что в Апокалипсисе все святые описываются накануне снятия Христом седьмой печати с Книги жизни, в которой запечатлены дела людей. Богословы Церкви толкуют это событие как наступление конца царства антихриста, на которое обрушились наказания за совершенные преступления против Бога и людей. Можно предположить, что все святые предстают перед взором Иоанна Богослова как раз накануне возмездия антихристу и его приспешникам неслучайно. Бог собирает праведников перед тем, как воздать должное тем, кто на мучил христиан, особенно в конце человеческой истории.

«Будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется» (Мф. 10:22), — предупреждает Христос со страниц Священного Писания. Неудивительно: зло, поселившееся в человеке, не особо добровольно сдает свои позиции, агрессивно реагируя на добро, чуждое и неприемлемое. Кто-то служит Богу, высшему проявлению любви, а кто-то сдался на милость самым низменным человеческим качествам, оттого и ненавидит все светлое. Времена антихриста должны стать апогеем торжества зла, а, следовательно, и проявиться в жестоких гонениях на христиан.

Но справедливость в итоге восторжествует, и «мрачное царство» будет повержено. И перед этим финальным актом возмездия верные Богу люди будут собраны Господом под Свое «крыло». Об этом и вспоминает Церковь в Неделю всех святых — как же хорошо после неизбежного разлучения души с телом, сейчас или во время настоящего конца света, оказаться в светлом и радостном мире рядом с Богом.