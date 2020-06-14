Новочеркасск, Ростовская область, , 13:55 — REGNUM В Новочеркасске Ростовской области появившиеся ко Дню России баннеры с ошибкой удалось оперативно заменить. За сутки допущенная орфографическая ошибка была исправлена, сообщают пользователи социальных сетей.

«Ко Дню России в Новочеркасске повесили 15 баннеров с ошибкой в слове «Россия». А ведь кто-то их нарисовал, другой утвердил, третий напечатал, четвёртый повесил и никогда из этих людей ничего не смутило. О казусе доложили мэру города, и на следующий день баннеры поменяли», — написал участника паблика «Ростов Главный», приложив подтверждающие фотоснимки.

ИА REGNUM напоминает, что плакаты ко Дню России с орфографической ошибкой, которые появились в Новочеркасске, и.о. сити-менеджера столицы донского и мирового казачества Юрий Лысенко объяснил опечаткой дизайнера компании-изготовителя.

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