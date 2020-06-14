Краснодар, , 13:49 — REGNUM Два новых летальных исхода среди пациентов с подтверждёнными тестами на коронавирус зарегистрированы в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 14 июня в региональном оперативном штабе.

«69-летний житель Апшеронска 21 мая поступил в городскую больницу Горячего Ключа с повышением температуры до 40 градусов. Исследования на COVID-19 показали положительный результат. С 25 мая пациент находился на искусственной вентиляции легких», — сообщили в оперштабе.

Позже пациента перевели в Специализированную клиническую инфекционную больницу Краснодара, где он и скончался.

Также в Сочи скончалась 58-летняя женщина — она поступила в больницу с двусторонней пневмонией, анализа на коронавирус дал положительный результат. У женщины развилась тяжёлая форма COVID-19, острая дыхательная недостаточность, отёк легких. С 22 мая пациентка находилась в реанимации на аппарате ИВЛ, спасти её не удалось.

Всего в регионе, напомним, скончались 52 пациента с коронавирусом.